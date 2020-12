Stefano D'Orazio: omaggio stasera su Rai1 con lo speciale "Ciao Stefano, amico per sempre"

Omaggio a Stefano D'Orazio stasera su Rai1 alle 21:25 con lo speciale Ciao Stefano, amico per sempre, in onda a un mese dalla scomparsa dell'ex Pooh.

Una serata dedicata al ricordo della sua carriera attraverso "POOH 50 - L'ultima notte insieme", il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Riccardo Fogli hanno cantano tutti i loro più grandi successi in una formazione a cinque. La serata sarà arricchita anche da materiale inedito come le immagini del backstage e una preziosa intervista a D'Orazio registrata in quell'occasione.

Stefano D'Orazio è morto il 6 novembre 2020 all'età di 72 anni: i fan sono stati informati della sua improvvisa scomparsa proprio da Rai1, durante Tale e Quale Show, quando, dopo la pubblicità, Loretta Goggi visibilmente commossa lo ha comunicato dicendo "Il Covid ha colpito ancora". In realtà Stefano D'Orazio era malato da tempo, anche se delle sue complicate condizioni erano a conoscenza solo parenti e amici più stretti. Il virus, nel suo caso come in tantissimi altri, è stato fatale per una salute già precaria.