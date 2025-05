Stefano De Martino oggi su Rai 2 per la festa scudetto del Napoli: a che ora seguire la diretta

La sfilata del Napoli per festeggiare il quarto scudetto diventa l'evento del pomeriggio di Rai 2 in questo lunedì 26 maggio: ospite d'onore del pullman azzurro sarà Stefano De Martino

In questo lunedì 26 maggo il pomeriggio di Rai 2 si tinge di azzurro: dopo la vittoria del quarto scudetto, il Napoli al completo si prepara alla grande festa per le strade della città. Con un ospite d'eccezione, perchè sul pullman del club partenopeo, insieme a calciatori, allenatore e presidente, ci sarà anche Stefano De Martino.

La sfilata scudetto del Napoli: gli orari della diretta

Nella giornata in cui si ferma il Giro d'Italia, il secondo canale Rai riempie il vuoto improvviso in palinsesto con un altro evento sportivo: la sfilata del Napoli per la vittoria del quarto scudetto nella storia del club (il precedente l'aveva vinto appena due anni fa, nel 2023).

L'evento sarà trasmesso oggi in diretta su Rai 2 dalle 15:00 alle 17:00, disponibile anche in streaming su RaiPlay.

A curare la trasmissione sarà la redazione di Rai Sport, con Giacomo Capuano inviato sul pullman azzurro, pronto a raccontare ogni emozione dal vivo, e Francesca Spaziani Testa in studio a Roma a coordinare gli interventi. Per le strade della città gli inviati della TGR Campania e di RaiNews 24 forniranno aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento della festa.

La trasmissione accompagnerà gli spettatori lungo il percorso che partirà da Mergellina e arriverà a Piazza Vittoria, attraversando le strade di Napoli. A bordo del pullman, i protagonisti della vittoria: i calciatori, l'allenatore Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. La presenza di Stefano De Martino, il Re Mida degli ascolti TV, aggiungerà un tocco di colore e coinvolgimento all'evento.