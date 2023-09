Stefano De Martino a Belve: 'Con Belen non è finita per un tradimento' (VIDEO)

Stefano De Martino, ospite di Belve, ha risposto alle domande di Francesca Fagnani su Belen Rodriguez, dichiarando che la loro storia d'amore non è finita per un tradimento.

Stefano De Martino aveva annunciato tempo fa la sua partecipazione a Belve in qualità di ospite. Il tempismo che solo la sorte sa avere, però, ha voluto che nel frattempo si consumasse una nuova rottura con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago, ex moglie, poi di nuovo compagna, ora di nuovo ex. Inevitabile dunque che la curiosità di Francesca Fagnani non si soffermasse sulla vita privata del conduttore.

E Stefano De Martino non si è certo sottratto, rispondendo con ironia e sincerità (ma questo bisognerebbe chiederlo anche a Belen) alle domande riguardanti la lunga relazione con la showgirl argentina. Fagnani incalza, vuole sapere se quanto l'ex moglie ha spesso lasciato intendere, e cioè che lui l'abbia tradita, corrisponde a verità o meno. De Martino è perentorio: "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento". Per poi aggiungere: "Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell'esclusività dei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Io gli uomini che c'hanno le amanti non li ho mai capiti, deve essere una fatica immane".

Sarà vero? Soprattutto: qual è allora il motivo che ha portato lui e Belen ad allontanarsi? Forse lo scopriremo stasera alle 21:20, quando, su Rai 2, debutterà la nuova stagione di Belve con l'intervista integrale a Stefano De Martino (gli altri due ospiti saranno Fabrizio Corona e Arisa).

Belen ha disertato già due interviste in RAI

Belen Rodriguez, dal canto suo, dopo aver rifiutato di essere intervistata a Belve, sarebbe dovuta apparire sul secondo canale RAI proprio dopo il suo ex marito, in quanto già annunciata tra gli ospiti della prima puntata di Stasera c'è Cattelan, al via oggi con la nuova stagione in seconda serata. L'argentina però ha rinunciato all'ultimo momento, come raccontato da Alessandro Cattelan a La volta buona. Il motivo? Da voci di corridoio raccolte da davidemaggio.it, sembra che la showgirl stia negoziando un'altra ospitata in RAI, a Domenica In, per una lunga intervista con Mara Venier. Se così fosse, l'impressione è che Belen sia finalmente pronta a raccontare parecchi dettagli sulla sua vita privata, e magari a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.