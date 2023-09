Belve, da stasera su Rai 2 la nuova stagione: gli ospiti della prima puntata

Attesissimo da tutti i fan delle interviste "feroci" di Francesca Fagnani, il programma Belve torna finalmente in TV, a partire da stasera su Rai 2 in prima serata. Saranno cinque le puntate della nuova stagione, in cui la giornalista romana si confronterà senza filtri con ospiti provenienti da mondi diversi, disposti a mettersi in gioco e accettare la sfida del programma: raccontarsi e rispondere alle domande con onestà.

Ospiti di martedì 26 settembre

Nella prima puntata saranno ospiti Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino.

Tornato da poco un uomo libero, l'ex re dei paparazzi, come abbiamo già scoperto dalle anticipazioni diffuse ieri, parlerà a lungo dei problemi di salute del figlio Carlos Maria, avuto dall'ex moglie Nina Moric, e dei suoi problemi con la giustizia.

Attesissima è l'intervista a Stefano De Martino che, c'è da immaginare, non potrà sottrarsi a più di una domanda sulla relazione con Belen, madre di suo figlio Santiago, che sembra definitivamente naufragata dopo un ritorno di fiamma che aveva fatto sognare tutti i fan della coppia.

Si tratta di un ritorno invece per Arisa, già ospite di Francesca Fagnani in passato, una che non teme confronti in fatto di schiettezza. La cantante lucana, che presto ritroveremo nella giuria di The Voice Kids, spiegherà il perchè di quelle foto di nudo diffuse in estate e, soprattutto, delle parole che le hanno accompagnate?

Il cast di Belve

. Tra le novità di questa edizione, uno spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, il celebre imitatore napoletano che, nei panni di una improbabile cartomante, riceverà in studio e farà le carte a ospiti speciali. Inoltre, ci sarà uno "spazio di libera arte" dedicato ad attori, comici e personalità dello spettacolo che in ciascuna puntata, regaleranno in esclusiva al pubblico di "Belve", una loro performance inedita. Sul fronte delle conferme, tornano, questa volta in studio, le incursioni delle "Eterobasiche" ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che hanno conquistato il web dando vita a una strepitosa parodia dei "maschi etero basici". E, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.