Stefano Bettarini si sfoga dopo l'espulsione dal Grande Fratello Vip 5: "Mi sento preso in giro"

Stefano Bettarini ieri è stato espulso dal Grande Fratello Vip 5 per una bestemmia: l'ex calciatore ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui accusa la produzione di averlo preso in giro.

Stefano Bettarini pensa di essere stato preso in giro dal Grande Fratello Vip 5: l'ex calciatore è stato espulso dal reality per una bestemmia a pochi giorni dall'ingresso e non si può dire che l'abbia presa sportivamente.

L'ottavo reality di Stefano Bettarini, il settimo da concorrente, è durato solo settantadue ore. L'ex calciatore era entrato venerdì sera dopo essere rimasto in quarantena per molto tempo ma domenica pomeriggio, parlando con Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini e altri ragazzi, ha detto "porca M...". Bettarini lunedì sera è stato espulso perché nel regolamento che i concorrenti sottoscrivono è prevista la squalifica in caso di bestemmia.

Oggi, dopo aver riflettuto, ha deciso di commentare l'espulsione con un lungo post su Instagram. Stefano Bettarini sembra molto arrabbiato, il suo tono è polemico già dalle prime righe: "Cacciato per un'espressione colorita, per un'uscita di quelle un po' eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani.Espulso per una "parolaccia".

L'ex marito di Simona Ventura ieri aveva preso la squalifica in maniera molto tranquilla, aveva accettato il verdetto del Grande Fratello senza polemiche, oggi parte all'attacco della produzione: "Non ho bestemmiato, non l'ho mai fatto e non lo farei mai. 'Madoska' l'ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l'ho usato per quello che è, una storpiatura di un'altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l'intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione".

Stefano Bettarini alla fine del post dice di essere stato una pedina sacrificata all'altare dello share: "Trovo perció sproporzionata la 'sanzione' e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo...Dello share".

Prima di Bettarini dal Grande Fratello Vip 5 era stato squalificato per bestemmia Denis Dosio, il concorrente di diciannove anni aveva detto "Dio B..a". Quest'anno è uscito per squalifica anche Fausto Leali che aveva usato la parola ne..ro parlando con Enock Barwuah.