Stefania Sandrelli sui suoi film erotici: "Mi sono divertita a girarli, però adesso..."

Stefania Sandrelli, intervistata da Serena Bortone durante una puntata di Oggi è un altro giorno, ha parlato dei suoi esordi come attrice menzionando anche i suoi film erotici, pellicole come La chiave di Tinto Brass, responsabili di averla trasformata in una vera e propria icona: "Mi sono divertita molto a recitare in quei film però adesso...".

A proposito del suo passato cinematografico la Sandrelli ha ricordato il periodo in cui ha girato film erotici. "Mi sono divertita molto a recitare in quei film e lo rifarei", ha confessato alla conduttrice, aggiungendo con tono scherzoso: "Ora però ho un'altra gravità, non potrei più farlo".

La carriera erotica di Stefania non è stata particolarmente lunga e si limita esclusivamente ai primi anni ottanta, quando la celebre attrice era nel pieno della sua irresistibile femminilità e prorompente bellezza. Nel 1983, all'età di trentasette anni, mostrò tutta la sua sensualità ne La chiave, celebre film diretto da Tinto Brass basato sul romanzo omonimo dello scrittore giapponese Jun'ichirō Tanizaki.

Stefania Sandrelli ha ricordato anche i suoi esordi nel mondo del cinema e dello spettacolo, ricordando ad esempio che durante le riprese della sua prima pellicola, quando aveva appena 15 anni, "divenne amica di tutte le attrici presenti sul set", cosa che in seguito non fece più dopo essersi resa conto che avrebbe dovuto iniziare a essere più distaccata.