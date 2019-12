Stealth: Lee Daniels regista del film tratto dal fumetto di Robert Kirkman

Stealth, il fumetto di Robert Kirkman, verrà adattato per il grande schermo e alla regia del progetto ci sarà Lee Daniels.

Stealth, il fumetto di Robert Kirkman, diventerà un film grazie al regista Lee Daniels che collaborerà all'adattamento per il grande schermo con la Universal Pictures.

La storia portata sulle pagine è stata creata da Robert Kirkman e Marc Silvestri e racconta la storia dell'eroe Stealth che combatte per decenni il crimine a Detroit e improvvisamente supera il limite durante la sua lotta per la giustizia. La verità alla base del suo comportamento, apparentemente inspiegabile, è invece legata al fatto che sia un uomo anzianoi che combatte contro l'Alzheimer. Solo suo figlio, il reporter Tony Barber, conosce la situazione e Stealth segue l'eroe durante le sue difficoltà che lo portano forse a ritirarsi perché non è più l'eroe di cui la città ha bisogno.

Lee Daniels sarà coinvolto come produttore, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Mark Fergus e Hawk Ostby, già nel team di Iron Man e creatori di The Expanse.

Il fumetto verrà pubblicato a partire dall'11 marzo 2020.