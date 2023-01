Stay in Scampia in streaming su RaiPlay: quattro voci di giovani che non vogliono andare via

Su RaiPlay è disponibile Stay in Scampia: il documentario racconta la storia di quattro ragazzi che non vogliono lasciare il quartiere

Su RaiPlay è disponibile Stay in Scampia: il documentario racconta Scampia, il quartiere alla periferia di Napoli dove, come dimostrano i quattro protagonisti, non esiste solo Gomorra. Questo progetto di Red Bulls 64 Bars Live e Rai Pubblicità e carico di musica, storie personali, sociale e cronaca

Quattro voci per raccontare Scampia. Quattro ragazzi che non cercano fortuna altrove ma restano nella loro terra per costruire il loro destino. Stay in Scampia è un viaggio che con la musica e i giovani protagonisti va oltre il quartiere, oltre le problematiche che pesano sulla vita quotidiana e va dritto al cuore risvegliando passioni ed entusiasmi, guardando al futuro. Il documentario, presentato a Napoli è un esclusiva della piattaforma streaming della Rai.

Stay in Scampia è un momento storico per il territorio e per la comunità locale raccontati attraverso le voci di Vettosi, uno dei rapper della nuova scena napoletana, Vincenzo, aspirante regista, Danilo, tiktoker in lotta contro i luoghi comuni e Manuela, che nella danza ha trovato la salvezza, il presente e il futuro.

A due passi dalle vele, in uno dei quartieri più giovani d'Europa, i ragazzi dialogano con le performance sul palco del Red Bull 64 Bars Live unendo arte e vissuto e si alternano alle esibizioni dei rapper italiani più famosi: Ernia, Fibra, Guè, Marracash, Madame e l'idolo locale Geolier. Mentre in consolle, a dirigere i suoni, c'è un guru dello scratch come dj TY1.

Il documentario vuole promuovere la rinascita del territorio e sostenere e valorizzare i giovani che vivono a Scampia. E' un progetto Red Bull 64 Bars Live in collaborazione con Rai Pubblicità.