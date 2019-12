Stati Generali, Serena Dandini torna con la quarta puntata stasera su Rai3: gli ospiti

Stati Generali, il nuovo show di Serena Dandini, torna stasera su Rai3 alle 21:20 con la quarta delle sei puntate, una serata speciale che chiude l'anno in bellezza, per riprendere poi a gennaio con altre due puntate.

La quarta puntata vedrà diversi ospiti avvicendarsi sul divano di Serena Dandini. Jasmine Trinca ed Edoardo Leo si materializzaranno nell'app Techetechetè del RaiPhone, nella rivisitazione di uno storico sketch di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini della bella televisione in bianco e nero. I due attori saranno poi intervistati da Serena Dandini insieme al regista del loro ultimo film La Dea Fortuna, Ferzan Ozpetek. Ospite anche Giorgia, che non si limiterà a cantare ma sarà anche l'esilarante interprete di Maria Mozart, sorella del ben più famoso Wolfgang Amadeus, talentuosa musicista almeno al pari del celebre fratello sebbene ai posteri non ne sia giunta notizia.

Sul divano rosso insieme con Serena Dandini la grande fotografa Letizia Battaglia, donna che riassume in sé la forza della grande reporter e la grazia di un'artista di immagini straordinarie. Si alzeranno dal pubblico dell'assemblea degli Stati Generali gli "iscritti a parlare" Tommaso Faoro, Cristina Chinaglia e, a impreziosirne il dibattito nel giorno del cinquantenario della strage di piazza Fontana, il giudice e scrittore Giancarlo De Cataldo.

A introdurci nel clima festivo saranno The Natalizi, una "temporary band" iper-impegnata dall'8 dicembre al 6 gennaio e disoccupata il resto dell'anno... le candide barbe da Babbo Natale difficilmente riusciranno a nascondere le vere identità dei componenti della band, che avrà l'onore di accompagnare il premier Conte (Neri Marcoré in frac e papillon) in un'inedita interpretazione del "Vecchio frack". Torna agli Stati Generali Sabina Guzzanti nelle vesti di Giorgia Meloni che presidia un presepe di pastori armati. Anche la conduttrice sovranista Martina Dell'Ombra sembra risentire del clima natalizio, visto che leggerà al pubblico degli Stati Generali la sua speciale letterina a Babbo Natale.

Nel corso della puntata, con un maldestro stratagemma proverà ad infiltrarsi nell'assemblea anche Maurizio Gasparri (non potevamo farci mancare l'irresistibile imitazione che ne fa Neri Marcorè). Chi sarà il bersaglio della storia maledetta di questa settimana? Germana Pasquero alias Franca Leosini ci ha preparato una sorpresa con un'inedita vittima del tutto insospettabile... Ci collegheremo ancora con Alessandro Di Battista (Edoardo Ferrario), Lucia Ocone indosserà nuovamente i panni di Winona la Rider e dell'annunciatrice anni '80 de l'Almanacco del giorno dopo, e tornerà a trovare il pubblico degli Stati Generali anche il cantautore Vano Fossati- Rocco Tanica. Non esce invece dal baratro malgrado le feste la Signorina Vaccaroni, Cinzia Leone, per lei, sempre e comunque, la festa è finita!

La nuova puntata di "Ai confini de tipo adesso" dei The Pills si rivolge al popolo di Instagram, mentre le Sbratz esplorano "le cose degli uomini" e il duo Gustav e Luca il mondo dell'omofobia. A darci le ultime notizie dal mondo il sempre aggiornatissimo Tg Lercio. La chicca da non perdere è la sigla finale, che sarà improvvisata anche questa sera da Elianto.