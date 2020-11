State of Consciousness: iniziate a Bari le riprese del film con Emile Hirsch

Emile Hirsch sarà il protagonista del thriller State of Consciusness e le riprese del film sono ufficialmente iniziate in Italia.

I primi ciak sono avvenuti oggi a Bari, come ha annunciato Iervolino Entertainment, sfruttando l'appoggio del tax credit.

Alla regia di State of Consciousness c'è Marks Stokes (Criminal Minds) ed Emile Hirsch interpreta il ruolo di un uomo intrappolato in un istituto dove è costretto a prendere dei medicinali per un disturbo mentale di cui non soffre.

Stephen cerca così di fuggire per cercare di riottenere la sua salute mentale e ritornare a una vita normale.

Iervolino Entertainment ha stretto un accordo globale per la distribuzione con Paradox Studios, ottenendo 4.6 milioni di dollari per i diritti mondiali con l'esclusione del territorio italiano.

Emile Hirsch è recentemente apparso in C'era una volta a... Hollywood diretto da Quentin Tarantino e prossimamente sarà inoltre il protagonista di Midnight in the Switchgrass, debutto alla regia di Randall Emmett.