Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino torna stasera su Rai2 con la sesta edizione

Da stasera su Rai2 alle 21:20 arriva la sesta edizione di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino. Portare il sorriso e il buonumore nelle case degli italiani continua ad essere - in questo momento più che mai - lo scopo di questo show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, tratto dal format che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo Anything goes.

Sul palco dell'Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere. Ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri.

Per il primo appuntamento, che avrà come tema la magia, gli ospiti saranno: Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci e Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e Mago Heldin.

Nel corso delle otto puntate di questo feel good show, giunto alla sesta edizione, ritroveremo i giochi "classici" che in questi anni hanno conquistato il pubblico, a cominciare da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi, così come Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step o Speed Quiz. Ma ci saranno anche sfide nuove, che richiederanno, come sempre, grande capacità di improvvisazione destreggiandosi tra canto, ballo, imitazioni e varie abilità.

Tra i giochi con cui esordirà questa nuova edizione ci saranno: All'unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo.