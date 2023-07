Stasera su Comedy Central torna sul palco Nathan Kiboba: anticipazioni dello show

Stasera 10 luglio alle 21:00, su Comedy Central, nel penultimo appuntamento con Comedy Central Presents, torna sul palco Nathan Kiboba. Il canale di Paramount, dedicato all'intrattenimento e alla comicità, è visibile sul canale Sky 129 e in streaming su Now.

Nathan Kiboba ha avuto sempre una particolare predisposizione per la comicità. Già da bambino faceva ridere con le sue battute sul palco della chiesa e ha sempre trovato molti spunti per fare ironia su qualsiasi cosa. Quando si è trasferito a Milano è riuscito a trasformare questa sua predisposizione 'naturale' in un vero e proprio talento e da lì, il suo successo è stata una naturale conseguenza.

Nel suo spettacolo 'Black Friday', Nathanr acconta la sua storia di ragazzo africano, che dopo aver avuto il permesso di soggiorno si trasferisce a Milano per vivere il suo sogno, fare il comico. Nathan però si ritrova a fare il magazziniere e il papà, senza rinunciare a lottare per i propri sogni.

Per l'ultimo episodio di Comedy Central Presents, in onda il 17 luglio dalle 21.00, non prendete impegni: Francesco De Carlo & I TU arrivano sul palco di Comedy Central con un concerto di brani musicali totalmente inediti. Un progetto che alterna il cinismo della stand up comedy al surrealismo dei testi delle canzoni, impossibile da perdere.

Inoltre, sui canali social di Comedy Central trovate in esclusiva digital Masters of Comedy: 8 grandi comici e comiche raccontano la propria esperienza da esordienti in un mondo fatto di passione e istinto ma anche studio e tecnica.