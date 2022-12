Stasera in tv: film e programmi di sabato 17 dicembre da non perdere

La prima serata di sabato 17 dicembre propone vari film, programmi e serie tv di tutti i generi:dalla commedia per le famiglie The Grinch al cult Terminator 2.

La programmazione delle tv in prima serata di sabato 17 dicembre 2023 offrirà numerosi programmi, film e serie che permetteranno di rilassarsi prima di entrare nella settimana che condurrà alle festività natalizie.

Sugli schermi spazio quindi a film come Il Grinch in programma su Italia 1, adatto a tutta la famiglia, e a show ormai consolidati come Ballando con le stelle, ma anche a thriller e horror, accontentando quindi tutti i gusti.

In attesa dell'arrivo della seconda stagione, Sky Atlantic permette di compiere una maratona di His Dark Materials - Queste oscure materie, la serie tratta dai romanzi amati da molte generazioni di lettori.

Italia 2 propone invece l'horror di George A. Romero La terra dei morti viventi, che ha nel suo cast anche Asia Argento e Simon Baker, e Cine34 permette di apprezzare nuovamente Perfetti sconosciuti, uno dei successi degli ultimi anni.

20 Mediaset regala inoltre un classico come Terminator 2: Il giorno del giudizio e, dalle 22, Rai 3 permette di ricordare il talento di Mattia Torre con il programma Sei pezzi facili.

I migliori film stasera in tv

Rete 4 ore 21.25 - Colpevole d'innocenza

Italia 1 ore 21.20 - Il Grinch

20 Mediaset ore 20.13 - Terminator 2 - il giorno del giudizio

Iris ore 20.13 - La recluta

Rai Movie ore 20.10 - Qualunquemente

Cine34 ore 20.05 - Perfetti sconosciuti

Italia 2 ore 20.15 - La terra dei morti viventi

Rai Gulp ore 20.05 - Playmobil: The Movie

I programmi, le fiction e serie questa sera in tv

Rai 1 ore 20.35 - Ballando con le stelle

Rai 2 ore 21.20 Blue Bloods

Rai 3 ore 22.00 - Sei pezzi facili - Sei titoli del teatro di Mattia Torre

Canale 5 ore 21.20 - Grande Fratello Vip 2022

La7 ore 21.15 - Libri in onda

Sky Atlantic HD ore 20.10 - Maratona Queste oscure materie

