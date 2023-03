Stasera in TV: Film da vedere mercoledì' 8 marzo, in prima serata

Stasera, mercoledì 8 marzo, la prima serata propone diversi film da vedere. Ecco una guida per non perdere nessuna delle pellicole trasmesse sulle reti in chiaro del digitale terrestre.

Stasera su Rai 1 ore 21:30

Il concorso. Trama: Tratto da una storia vera, il film Segue la protesta del Movimento di Liberazione delle Donne britannico durante la cerimonia di incoronazione di Miss Mondo 1970, anno in cui venne eletta la prima Miss Mondo di colore. In una serata indimenticabile in mondovisione, due eventi storici fondamentali per la lotta per l'emancipazione femminile e contro le discriminazioni razziali.

Cast: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Rhys Ifans, Keeley Hawes, Suki Waterhouse, Greg Kinnear, Phyllis Logan, Lesley Manville, Loreece Harrison. Regia di Philippa Lowthorpe

Stasera su Italia 1 ore 21:20

Geostorm. Trama: Un affascinante e testardo progettista di satelliti è chiamato a intervenire quando la situazione del clima mondiale è a rischio. Mentre una tempesta di proporzioni eccezionali si avvicina, il progettista dovrà lavorare insieme al fratello con cui non parla da tempo per salvare il mondo.

Cast: Gerard Butler, Abbie Cornish, Jeremy Ray Taylor, Andy Garcia, Jim Sturgess, Ed Harris, Alexandra Maria Lara, Robert Sheehan, Eugenio Derbez e Mare Winningham. Regia di Dean Devlin

Stasera su Rai 4 ore 21:30

Nine Bullets - Fuga per la libertà. Trama: Una ballerina di burlesque deve scappare per salvare un vicino di casa la cui vita è minacciata dalla sua ex amante.

Cast: Lena Headey, Sam Worthington e Dean Scott Vazquez. Regia di Gigi Gaston

Stasera su Mediaset 20 ore 21:00

The Losers. Trama I membri di una unità delle Forze Speciali vengono inviati in missione nella giungla boliviana, ma la squadra - Clay, Jensen, Roque, Pooch e Cougar - scopre ben presto di essere diventata il bersaglio di un mortale intrigo, pianificato dall'interno da un nemico conosciuto solo come Max.

Cast: Zoe Saldana, Chris Evans, Jeffrey Dean Morgan, Idris Elba, Columbus Short, Óscar Jaenada, Jason Patrick e Holt McCallany. Regia di Sylvain White

Trailer disponibile su Mediaset Infinity

Stasera su Nove: ore 21:25

Il patriota. Trama: Carolina del sud 1776. Benjamin Martin un eroe del conflitto franco indiano, si è ritirato ad una vita tranquilla con la propria famiglia e ha giurato di non tornare mai più in guerra. Ora però la tranquillità della sua vita è minacciata dall'impellente conflitto contro gli inglesi, e Benjamin seppur contrario scopre che l'unico modo per salvare la sua famiglia è combattere per la libertà del suo paese.

Cast: Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs, Chris Cooper, Tchéky Karyo, Rene Auberjonois, Lisa Brenner, Mika Boorem, Tom Wilkinson, Adam Baldwin. Regia di Roland Emmerich

Altri Film