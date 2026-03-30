Stasera a letto tardi su Rai 2: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata

Ultima puntata di Stasera a letto tardi su Rai 2 con The Jackal, Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru. Tra gli ospiti Mara Venier e The Kolors, tra scherzi e 'leggi dei bambini'.

Il lunedì sera di Rai 2 si tinge di ironia, spontaneità e quel pizzico di follia tipico dei The Jackal. Oggi 30 marzo, alle ore 21.20, andrà infatti in onda il quinto e ultimo appuntamento con Stasera a letto tardi, lo show rivelazione prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Il programma ha segnato un traguardo importante per il collettivo napoletano: per la prima volta, infatti, Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) hanno condiviso la conduzione di un intero show televisivo, portando sul piccolo schermo la loro inconfondibile chimica e quel linguaggio comico che ha conquistato il web e ora anche il pubblico generalista.

Un incontro speciale tra generazioni

Il cuore pulsante della trasmissione rimane l'interazione con un gruppo di bambini tra i 4 e i 10 anni. Non si tratta di semplici comparse, ma di veri e propri co-protagonisti che, con la loro ingenuità e schiettezza, ribaltano costantemente le dinamiche dello studio. Attraverso momenti imprevedibili e divertenti, lo show è riuscito a creare uno spazio protetto dove adulti e piccini si incontrano, si sfidano e, soprattutto, imparano gli uni dagli altri.

Mara Venier

Ospiti d'eccezione e interviste senza filtri

Per questo gran finale, il parterre degli ospiti è davvero stellare. In studio arriveranno:

Mara Venier : la "zia" più amata d'Italia si presterà al gioco, affrontando la prova più difficile della sua carriera: le domande dei bambini.

Maccio Capatonda : il re del non-sense incontrerà i piccoli protagonisti per un corto circuito comico che promette scintille.

The Kolors: la band porterà il suo ritmo in studio, mettendosi in gioco in una veste inedita e divertente.

Il momento clou sarà rappresentato dalle interviste: gli ospiti dovranno rispondere ai quesiti più bizzarri e spiazzanti, ideati direttamente dai bambini, pronti a mettere in difficoltà anche i veterani dello schermo.

Candid camera e il decalogo dei piccoli

Non mancheranno le celebri candid camera: i bambini, ignari delle telecamere nascoste, si troveranno a gestire situazioni assurde e scherzi orchestrati dai The Jackal, regalando reazioni genuine e risvolti inaspettati.

Inoltre, la puntata di lunedì vedrà il culmine del segmento Le leggi dei bambini. Proprio come in un vero Parlamento, i piccoli hanno discusso e votato diverse proposte di legge "a loro misura". Nel corso di questo ultimo appuntamento, verrà finalmente svelato il decalogo ufficiale: una lista di regole che i bambini vorrebbero imporre al mondo degli adulti per renderlo un posto più divertente e giusto. Un finale da non perdere per una serata all'insegna della leggerezza che, tra una risata e l'altra, ci ricorda quanto sia prezioso guardare il mondo con gli occhi di un bambino.