Stasera a letto tardi su Rai 2: Elettra Lamborghini ospite nello show dei The Jackal

Stasera, martedì 10 marzo torna in prima serata su Rai 2 il secondo appuntamento con Stasera a letto tardi, il nuovo show comico guidato dai The Jackal. In studio Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Colucci (Fru), protagonisti di gag, candid camera e interviste imprevedibili con i bambini. Il programma, tratto dal format Those Crazy Little Ones di RESET TV, porta sul piccolo schermo un mix di comicità, spontaneità e momenti esilaranti in cui i più piccoli diventano veri protagonisti.
Bambini protagonisti tra candid camera e gag imprevedibili
Al centro dello show ci sono bambini tra i 4 e i 10 anni che partecipano a candid camera e sketch insieme ai The Jackal. Le situazioni create dal collettivo comico portano spesso a momenti inattesi e divertenti, con reazioni spontanee e battute che trasformano ogni scena in una piccola sorpresa televisiva.
Ospiti della puntata di Stasera a letto tardi
Tra gli ospiti dell'appuntamento di stasera ci sarà Elettra Lamborghini, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Voilà. In studio anche il rapper Clementino, attualmente coach della seconda edizione di The Voice Generations, e il comico Frank Matano, diventato popolare sul web prima di affermarsi in televisione e al cinema. Gli ospiti dovranno rispondere alle domande preparate dai bambini, spesso imprevedibili e senza filtri.
Le missioni e il "Patentino da adulto"
Durante la puntata i giovani protagonisti saranno coinvolti in una serie di missioni ideate dai The Jackal. Chi riuscirà a completarle conquisterà il simbolico "Patentino da adulto". Non mancherà inoltre lo spazio dedicato a Le leggi dei bambini, dove i piccoli voteranno le loro proposte fino a creare un vero e proprio decalogo con regole pensate dal loro punto di vista.
I bambini protagonisti della puntata
Tra i piccoli protagonisti in studio ci saranno:
- Rocco, 7 anni da Roma, appassionato di matematica e kung fu
- Hong Yi, 9 anni da Bologna, con uno spirito da leader
- Tommaso, 4 anni da Roma, il più piccolo del gruppo
- Viola, 4 anni da Savona, amante di unicorni e accessori colorati
- Cecilia, 7 anni da Lecce, creativa e appassionata di shopping
- Diego, 7 anni da Olbia, grande fan dei The Jackal
- Lucrezia, 9 anni da Roma, artista e poliedrica
- Megan, 5 anni da Roma, curiosa e recitativa
- Christian, 7 anni dalla provincia di Roma, affettuoso e vulcanico
- Martina, 5 anni da Taranto, amante di animali e dinosauri
- Rayan, 6 anni da Parma, dolce e appassionato di animali domestici