Starstruck 2: su RaiPlay in streaming da oggi

Starstruck, la commedia romantica che racconta le ansie dei Millennials, arriva su RaiPlay in streaming con tutti gli episodi della seconda stagione

Starstruck, la serie che racconta le ansie dei Millennials ai primi amori, arriva su RaiPlay in streaming con tutti gli episodi della seconda stagione, disponibili gratuitamente sulla piattaforma gestita da RaiPlay e Digital.

Starstruck segue le vicende di Jessie, una ragazza neozelandese che vive nel cuore di Londra, alla ricerca del suo posto nel mondo. La sua esistenza cambia quando, durante una festa di Capodanno, si imbatte in Tom. Quella che sembra l'avventura di una notte, diventa una storia molto più complicata. Jessie infatti si rende conto che Tom è una famosa star del cinema e che prova per lui sentimenti molto profondi. Per vivere questo grande amore resta a Londra, disposta ad iniziare una nuova vita. Ma fino a che punto Jessie è consapevole delle conseguenze delle sue scelte? Quanto le costerà questa decisione? Quali i compromessi? Lo svelerà questa seconda stagione di Starstruck.

La serie è già stata rinnovata per una terza stagione. Del cast fanno parte Rose Matafeo, Nikesh Patel, Emma Sidi e Al Roberts. La serie, prodotta da Avalon Television per BBC, con la regia di Karen Maine e Jamie Jay Johnson, è vincitrice nel 2021 dell'Edinburgh Comedy Award.

Ideata, scritta e interpretata dall'attrice neozelandese Rose Matafeo, la serie è una commedia romantica che racconta, attraverso la storia d'amore tra la ventenne Jessie e la star Tom Kapoor, il modo complesso e giocoso in cui i Millennials si interfacciano alle relazioni amorose. Molto british, arguta e divertente, mette in scena il classico topos dell'innamoramento tra la "ragazza qualunque" e la stella del cinema. Con un linguaggio profondo, spiritoso e intelligente Starstruck racconta le ansie della generazione dei venti-trentenni, stregando tutti quelli che, almeno una volta nella vita, hanno fantasticato di un amore impossibile.