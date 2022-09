Star Wars: The Acolyte, Manny Jacinto si unisce al cast della serie

Manny Jacinto si unisce al cast di The Acolyte, la nuova serie di genere thriller ambientata nell'universo di Star Wars e in uscita su Disney+.

Dopo le recenti notizie delle settimane scorse, un altro interprete si aggiunge al cast di The Acolyte, la nuova serie in uscita su Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars: si tratta di Manny Jacinto, conosciuto principalmente per il suo ruolo nella sitcom The Good Place.

Una foto di Manny Jacinto

Manny Jacinto si aggiungerà ai già annunciati Lee Jung-jae e Jodie Turner Smith; tutti e tre gli attori saranno presenti in ruoli per ora sconosciuti. La produzione di The Acolyte dovrebbe cominciare verso la fine di quest'anno a Londra, mentre una data d'uscita non è ancora stata fissata.

The Acolyte viene descritta come un thriller che porterà gli spettatori in una galassia di misteri cupi e poteri oscuri in ascesa. Sappiamo che sarà ambientata durante gli ultimi giorni dell'Alta Repubblica, ma ulteriori dettagli, come i personaggi che saranno presenti, sono tenuti per ora nascosti.

La serie sarà scritta e prodotta esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), la quale svolgerà anche il ruolo di showrunner. Oltre a The Acolyte, i prossimi progetti in uscita nell'universo di Star Wars sono la terza stagione di The Mandalorian e Andor.