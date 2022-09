Star Wars: The Acolyte: Charlie Barnett si unisce al cast della serie

Una nuova star si unisce al cast di The Acolyte, la nuova serie thriller ambientata nell'universo Star Wars: Charlie Barnett, noto per Russian Doll.

Una foto di Charlie Barnett

La notizia sull'aggiunta del'attore è stata divulgata da The Hollywood Reporter, secondo il quale Charlie Barnett sarebbe nelle fasi finali di negoziazione con Lucasfilm. Le star già annunciate nelle scorse settimane sono Lee Jung-Jae, Jodie Turner-Smith e Manny Jacinto.

The Acolyte viene descritta come una serie di genere thriller-misterioso, che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti nel lato oscuro. La serie sarà ambientata durante gli ultimi giorni dell'Alta Repubblica, e la produzione inizierà a Londra verso la fine di quest'anno. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui personaggi, ma il titolo fa riferimento a un Sith al principio del suo addestramento per diventare Sith Lord.

La serie sarà scritta e prodotta esecutivamente da Leslye Headland, la quale svolgerà anche il ruolo di showrunner.