Star Wars: Starfighter, terminate le riprese del film con Ryan Gosling. Nuova misteriosa foto dal set

Il regista di Star Wars: Starfighter, Shawn Levy, ha annunciato su Instagram che le riprese principali del prossimo film della saga, che uscirà nelle sale dopo The Mandalorian & Grogu, si sono ufficialmente concluse.

Il regista di Deadpool & Wolverine ha anche condiviso una nuova foto dal dietro le quinte, che sembra mostrare l'interno di una grande astronave (dal look sembra probabilmente di classe Imperiale).

Da quando la Disney ha annunciato l'inizio delle riprese del progetto all'inizio di quest'anno, sono circolate diverse voci su questo film, con alcuni che sostengono che la trama sarà direttamente collegata alla trilogia sequel, gettando le basi per i futuri piani della Lucasfilm su Rey e il "Nuovo Ordine Jedi".

Shawn Levy insiste: "La storia sarà autoconclusiva"

Sebbene ci sia la possibilità che Starfighter includa alcuni legami con il più ampio universo di Star Wars, Levy ha recentemente chiarito che il suo film sarà una storia a sé stante.

"Beh, per prima cosa, è diverso in quanto è un'avventura completamente nuova, né sequel né prequel. Ci sono nuovi personaggi, una nuova linea temporale. Eredita i temi tradizionali della saga, ma cerca davvero di offrire ai fan di Star Wars, e al pubblico cinematografico in generale, qualcosa di fresco, di nuovo".

Per il regista, il film tornerà allo spirito originale della saga con momenti giocosi e spensierati: "E con uno spirito giocoso e un'avventura generosa, con momenti di vera leggerezza che, francamente, Una nuova speranza conteneva ed esibiva in modo rivoluzionario", ha aggiunto Levy in una recente intervista con Collider.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Flynn Gray sul set

In che epoca sarà ambientato il film con Ryan Gosling?

Nonostante Starfighter non sia il sequel diretto di nessun film precedente della saga di Star Wars, sappiamo che il film sarà ambientato diversi anni dopo gli eventi di L'ascesa di Skywalker.

"È surreale e fantastico ogni giorno entrare in questo set, aver creato una storia nuova e originale di Star Wars che non è né un sequel né un prequel di nulla", ha raccontato Levy in un'altra intervista con EW. "Ho un profondo rispetto e amore per questa eredità storica, ma ho anche la possibilità di fare qualcosa di nuovo e originale insieme a Jonathan Tropper, lo sceneggiatore di The Adam Project, e a Gosling. Ogni giorno è durissimo, ma è anche un sogno che si avvera". Il film uscirà il 28 maggio 2027.