Star Wars: il set LEGO del Millennium Falcon è sceso di prezzo su Amazon

Il Millennium Falcon è una delle astronavi più iconiche dell'universo di Star Wars, grazie al suo design unico e riconoscibile, la sua associazione con i personaggi amati di Han Solo e Chewbacca, e il ruolo centrale in molte scene epiche della saga. Questa simboleggia la lotta contro l'oppressione e la tirannia, rappresentando pure la ribellione diretta contro l'Impero Galattico. La sua popolarità ha oltrepassato i confini del fandom di Star Wars, diventando un simbolo culturale globale e oggetto di numerosi prodotti di merchandise, consolidando così il suo peso nell'immaginario pop mondiale oltre la saga che tutti conoscono.

Proprio per via di tutte queste ragioni vogliamo segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il set LEGO del Millennium Falcon in offerta. Avete capito bene; sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione è possibile trovarlo a 136,09€, con uno sconto del 20% sul prezzo consigliato (potendo anche applicare un coupon del 10% che fa scendere ulteriormente il tutto a 122,40€. I dettagli in questo senso li trovate nella sezione "termini"). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto a ricevere qualche dettaglio in più sul set LEGO in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente o, in alternativa, cliccare su questo indirizzo.

Il Millennium Falcon torna a nuova vita

Col set LEGO del Millennium Falcon in questione si parla dell'aeronave che vediamo tornare nell'ultima trilogia (nel dettaglio è tratta dal film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker). Sempre lei anche se con nuova vita e avventure. Entrando nel dettaglio, questa costruzione in mattoncini da collezione comprende: le torrette dotate di mitragliatrici superiori e inferiori girevoli (la torretta inferiore ha lo spazio per 2 minifigure), un vano di carico con 2 container e un computer per la navigazione con sedia girevole, due shooter a molla facilissimi da usare e perfetti per ricostruire le battaglie o immaginarne di nuove, la cabina di pilotaggio (nella quale si possono inserire due minifigure). Vi ricordiamo che questo set LEGO comprende anche i personaggi di Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O.

Se anche voi siete fan storici della saga Star Wars, non lasciatevi scappare la chance di recuperare un set LEGO come questo. Perfetto sia da collezione, da esporre dove si vuole, che come idea regalo tematica per gli altri appassionati.