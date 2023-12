Star Wars, Adam Driver: 'La redenzione di Kylo Ren non era nei piani originali'

L'arco della redenzione di Kylo Ren nella trilogia sequel di Star Wars non era previsto inizialmente, ha svelato Adam Driver. L'attore, ospite al The Rich Elsen Show per promuovere Ferrari, ha rivelato che l'evoluzione di Kylo Ren (iniziato come il grande villain di Star Wars: Episodio 7 - Il risveglio della Forza per poi tornare ad essere un "bravo ragazzo" Ben Solo in Star Wars: Episodio 9 - L'Ascesa di Skywalker) doveva prendere una piega diversa inizialmente.

"Ho accettato il ruolo avendo in mente un arco narrativo complessivo che J.J. Abrams [il regista di Episodio 7] voleva realizzare all'inizio, ma che poi è cambiato", ha detto Driver. "La sua idea era quasi il viaggio opposto di Vader, dove Vader inizia il più fiducioso, il più impegnato nel Lato Oscuro, e nell'ultimo film è il più vulnerabile e debole, e voleva iniziare dal lato opposto, dove questo Il personaggio era il più confuso e vulnerabile, e alla fine dei tre film sarebbe stato maggiormente impegnato nel Lato Oscuro."

Qualche anno fa Mark Hamill (storico interprete di Luke Skywalker nella saga) aveva raccontato che, durante le riprese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, aveva invitato Adam Driver (volto di Kylo Ren) a cena, ma che il suo invito era stato rifiutato. A distanza di anni, Driver ha finalmente svelato il motivo.

In una nuova intervista con The Rich Eisen Show per promuovere Ferrari, il nuovo film di Michael Mann che lo vede protagonista, Adam Driver ha parlato di questa occasione mancata di incontrare Hamill nel 2017. Tutto sommato, sembra che volesse incontrare l'iconico attore di Star Wars ma non potesse non farlo funzionare: "Era letteralmente una questione di tempistiche", spiega l'attore. "Ci siamo incontrati, voleva parlare e riunirsi per discutere dei nostri personaggi, ed io ero completamente d'accordo. E poi se n'è andato, i nostri piani non erano sulla stessa lunghezza d'onda, era solo questione di programmare."

L'attore ha poi aggiunto: "Adoro Mark, voglio dire... Mio Dio, chi rifiuta una cena con Mark Hamill per parlare di Star Wars? Sarebbe pazzesco."