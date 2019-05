Star Wars: in arrivo una serie dedicata a Boba Fett?

Star Wars potrebbe ampliare il proprio universo con una nuova serie televisiva dedicata a Boba Fett.

Il progetto della Lucasfilm, secondo le indiscrezioni al lavoro sul potenziale show, sarà destinato alla piattaforma di streaming Disney+.

Il cacciatore di taglie Boba Fett ha debuttato per la prima volta nel mondo di Star Wars nel film L'impero colpisce ancora, venendo aggiunto successivamente in Guerre stellari, e viene mostrato morire in Il ritorno dello Jedi.

Nella seconda trilogia, ideata come prequel di quella originale diretta da George Lucas, appare poi in L'attacco dei cloni.

Il sito We Got This Covered ha ora annunciato che il personaggio sembra destinato ad avere un proprio show, forse legato a The Mandalorian con star Pedro Pascal, e in cui si dovrebbero seguire le avventure del famoso cacciatore di taglie che sembrava destinato, nel 2017, a diventare protagonista di un film.

Attualmente si tratta ovviamente di un'indiscrezione non confermata in modo ufficiale e non resta che attendere per scoprire se ci sia qualcosa di fondato in queste prime notizie riguardanti il progetto per il piccolo schermo.

The Mandalorian, Werner Herzog confessa: "Non ho mai visto un film di Star Wars"