Star Wars: scelto lo sceneggiatore del film diretto da Shawn Levy?

Shawn Levy potrebbe dirigere un film della saga di Star Wars e, a scrivere la sceneggiatura sarà Jonathan Tropper, da tempo collaboratore del regista.

L'aggiornamento sul progetto condiviso da Deadline arriva a pochi giorni dal debutto nelle sale di tutto il mondo di Deadpool & Wolverine, con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Chi è Jonathan Tropper

Tropper ha lavorato con Levy in occasione di The Adam Project e ha firmato lo script di This Is Where I Leave You, diretto dal regista nel 2014, e di Kodachrome, prodotto dal filmmaker tramite la sua casa di produzione 21 Laps.

Levy sul set

Lo sceneggiatore è famoso per aver creato Banshee e Warrior, oltre a essere stato showrunner e autore di See, con star Jason Momoa. Tra i suoi nuovi progetti c'è anche Your Friends and Neighbors, serie con protagonisti Jon Hamm, Amanda Peet e Olivia Munn.

Disney e Lucasfilm non hanno ancora confermato o negato l'indiscrezione riguardante il prossimo tassello della saga stellare. Tra i prossimi progetti di Star Wars ci saranno anche The Mandalorian & Grogu, film diretto da Jon Favreau che debutterà il 22 maggio 2026, e due lungometraggi distribuiti il 18 dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027, di cui il primo segnerà il ritorno di Daisy Ridley nella parte di Rey.

Il debutto di Levy nel MCU

Nell'attesa di scoprire nuovi dettagli sul film di Star Wars, nelle sale sta arrivando il debutto di Deadpool nel MCU. Oltre alle star Reynolds e Jackman, nel cast ci saranno Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

I due protagonisti sembra uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.

La sceneggiatura di Deadpool & Wolverine è stata sviluppata con la collaborazione di Rhett Reese, Paul Wenick e Zeb Wells, e si svolgerà sei anni dopo quanto mostrato nel capitolo precedente.