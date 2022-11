Star Wars, Rian Johnson sulla sua trilogia in fase di sviluppo: "Voglio che sia unica e originale"

Rian Johnson, nonostante Lucasfilm non abbia più confermato o parlato del progetto, sembra essere ancora al lavoro sulla sua trilogia di Star Wars.

Il regista, dopo aver realizzato Gli ultimi Jedi, aveva iniziato lo sviluppo di un altro potenziale film della saga stellare di cui non erano stati svelati i dettagli, oltre al fatto che potrebbe essere il primo capitolo di una storia più ampia.

In un'intervista rilasciata a ComicBook, Rian Johnson ha ora dichiarato: "Per me quello che è eccitante è adottare quello che rende la saga di Star Wars così eccitante, ma realizzare il film in un modo mai visto prima, che sia nuovo e fresco".

Il filmmaker ha aggiunto: "Sento che molte delle voci che attualmente stanno lavorando nel mondo di Star Wars stiano facendo proprio quello. E per me è super elettrizzante vedere così tanti tipi diversi di storie. La mia amica Leslye Headland sta realizzando una serie ora che so sarà qualcosa di completamente folle e diverso. Quello che per me è il principio alla base è che si tratti di qualcosa che sembri essere Star Wars, ma mai visto prima. Quello è piuttosto elettrizzante".

Star Wars, Rian Johnson e il futuro della saga: prossimamente in una galassia lontana lontana

A ottobre Johnson, intervistato da Variety, aveva già aggiornato i fan dichiarando che aveva parlato del suo progetto con Kathleen Kennedy e le conversazioni erano ancora in corso: "Ho avuto un'esperienza fantastica nel realizzare Gli ultimi jedi, si tratta solo di una questione di tempistiche".