Star Wars: il regista di The Monkey ha un'idea assurda per il prossimo film della saga

Osgood Perkins, specializzato in pellicole horror e thriller, ha proposto la sua idea per un eventuale film della saga della saga ambientata nella galassia lontana lontana

Reduce dal successo di Longlegs e The Monkey, e già pronto a lanciare il suo nuovo film, Keeper, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno, il regista Osgood Perkins ha confessato la sua idea per un eventuale nuovo film di Star Wars da proporre immediatamente alla LucasFilm.

Parlando durante un botta e riposta su Reddit, Perkins ha detto di volere il budget per trasformare il suo progetto da sogno in realtà, un film che affronti "i sogni e gli incubi di Darth Vader raccontati sotto forma di brevi storie".

La proposta di Osgood sarebbe un'immersione a tema horror nella psiche di Vader. Raccontata così sembra essere davvero terrificante. Per alcuni sarebbe sicuramente migliore della maggior parte, se non di tutte, le idee concepite da Kathleen Kennedy negli ultimi 10 anni.

Darth Vader, un incubo vietato ai minori lungo due ore

Obi-Wan Kenobi: Darth Vader in una foto della serie

Dalla descrizione, l'idea di Perkins sembra comportare una raccolta di racconti, cinque o sei incubi di Vader, che potrebbero sfociare in un'antologia di oltre due ore, ovviamente Rated R.

Rogue One: Darth Vader appare in una scena del film

Il film ovviamente non coinvolgerebbe la Neon, che ha scelto Perkins come produttore di horror a basso budget, ma piuttosto comporterebbe una breve incursione alla Disney e alla LucasFilm per il regista. Va notato che Kathleen Kennedy non ha ancora dato il via libera a un film di Star Wars vietato ai minori da quando, nel 2012, ha assunto la carica di capo della LucasFilm.

A questo punto, persino con il marchio Star Wars in crisi, un film su Darth Vader in solitaria non è ancora stato realizzato, ma sembra davvero inevitabile che accada. Dimenticate Luke, Han o Leia, è Vader il personaggio più iconico di Star Wars.