Star Wars, la regista del film su Rey Skywalker: 'Sarà un davvero speciale'

La saga di Star Wars proseguirà con un film dedicato alla storia di Rey Skywalker, il personaggio interpretato da Daisy Ridley nella recente trilogia cinematografica.

Sharmeen Obaid-Chinoy si occuperà della regia del progetto e ha ora parlato del prossimo capitolo della storia in una nuova intervista rilasciata alla CNN.

Le parole della filmmaker

La regista, parlando del lungometraggio che mostrerà Rey Skywalker mentre inizia a gettare le basi per un nuovo Ordine Jedi, ha dichiarato: "Sono davvero elettrizzata per il progetto perché sento che stiamo per creare qualcosa di davvero speciale".

Sharmeen Obaid-Chinoy ha poi aggiunto: "E siamo nel 2024 ora, è arrivato il momento di avere una donna farsi avanti per delineare una storia ambientata in una galassia molto, molto lontana".

Star Wars, Charlie Hunnam sull'audizione per il ruolo di Anakin Skywalker: "Sapevo che non l'avrei ottenuto"

Le parole della protagonista

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley in una foto del film

La protagonista Daisy Ridley, nel mese di novembre, aveva ammesso di sapere qualche dettaglio dell'atteso film: "So la trama. Non posso dire che so tutto quello che accadrà, ma quello che mi è stato detto. E immagino sarà il prossimo film della saga".

L'attrice aveva aggiunto che non sapeva ancora quando inizieranno le riprese, tuttavia la giovane interprete di Rey aveva aggiunto: "Sono davvero entusiasta. La storia è realmente fantastica. Sto aspettando di leggere lo script perché, ovviamente, non ho altri aggiornamenti. Non è quello che mi aspettavo, ma sono davvero entusiasta".