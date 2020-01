Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley in un'immagine del film

I prossimi film di Star Wars dovrebbero essere ambientati nel passato della saga, stando a nuove voci riportate dal sito Making Star Wars, una delle fonti più autorevoli sul franchise ideato da George Lucas.

Per l'esattezza, la prossima saga - non una trilogia, bensì film autoconclusivi ambientati nella stessa epoca e con piccoli legami tra di loro - dovrebbe affrontare un'epoca nota come quella dell'Alta Repubblica, circa 400 anni prima degli eventi della Skywalker Saga. Dovrebbe apparire Yoda, che nella prima trilogia afferma di avere 900 anni poco prima di morire, e sarebbe prevista in qualche modo la presenza di Darth Bane, il Sith che introdusse la cosiddetta Regola dei Due: solo due Sith alla volta, un maestro e un apprendista. Il personaggio è già apparso nelle serie animate, con la voce di Mark Hamill.

Making Star Wars riporta anche che questo sarebbe il progetto a cui stavano lavorando David Benioff e D.B. Weiss prima di lasciare il franchise a causa di un accordo con Netflix, e la Lucasfilm avrebbe quindi deciso di portare avanti l'idea con nuovi registi e sceneggiatori. Un concetto senz'altro interessante, che consente a Kathleen Kennedy e alla sua squadra di continuare a esplorare la galassia lontana lontana da un punto di vista più o meno inedito, lasciando per ora in sospeso il presente dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

La conferma ufficiale del progetto dovrebbe arrivare a breve, poiché la Kennedy ha precedentemente affermato che il nuovo film, previsto per dicembre 2022, e il regista saranno annunciati entro la fine di gennaio. In tale occasione si farà forse anche un po' di chiarezza sul film che dovrebbe produrre Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, e sulla fantomatica trilogia affidata a Rian Johnson, che dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi è ora reduce dal grande successo di critica e pubblico di Cena con delitto - Knives Out.