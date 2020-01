Star Wars: Project Luminous ha finalmente una data di presentazione

Novità in arrivo per Star Wars, il Project Luminous che contiene tutto il futuro sviluppo della saga ha una data di presentazione, il 24 febbraio 2020. Pochissime indiscrezioni ufficiali sono trapelate negli scorsi mesi, praticamente nessuna, se non alcuni dei nomi associati al progetto. La data è invece una certezza, dato che proprio Lucasfilm ha iniziato a invitare i giornalisti alla conferenza stampa dove sarà data risposta a tutte le domande di fan e addetti ai lavori.

I dettagli di Project Luminous sono ancora molto pochi e vaghi. Il nuovo corso dell'Universo Star Wars potrebbe arriva sotto forma di prodotto crossover tra film (la quarta trilogia è già stata confermata da Disney), libri e fumetti, dato che tra i collaboratori già resi noti compaiono gli autori Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott e Charles Soule, ma anche gli editori Del Rey, IDW Publishing e Marvel Comics, oltre ovviamente a Disney Lucasfilm Press.

Tra le poche informazioni diffuse riguardo a Project Luminous c'è lo slogan utilizzato durante il panel tenuto da Lucasfilm Publishing al New York Comic Con 2019: "La Forza è ciò che dà a un Jedi il suo potere. É un campo di energia creato da tutti gli esseri viventi. Fino a... PROJECT LUMINOUS, 2020"

Gli unici elementi della saga citati qui sono la Forza e i Jedi, quindi presumibilmente i contenuti del nuovo progetto tenderanno a prediligere quel tipo di personaggio.

Si vocifera infatti che la trama di Project Luminous possa rivolgersi con particolare attenzione al mondo dei Jedi, magari facendo un salto indietro nel tempo, a circa quattrocento anni prima di Episodio 1, nella High Republic. Con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e The Mandalorian ormai alle spalle, i fan di Star Wars non possono far altro che aspettare ancora un po' e sperare nella validità della nuova avventura.