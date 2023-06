Star Wars: il piano originale di George Lucas prevedeva 12 film

George Lucas ha creato una saga di sei episodi che costituisce il fondamento del franchise di Star Wars, ma inizialmente aveva considerato un piano per ben dodici film. Quest'idea è cambiata nel corso degli anni, riducendosi a sei film live-action e un lungometraggio animato, per poi espandersi a dodici film totali dopo che la Disney ha preso il controllo del franchise.

Anche se questo piano non è mai stato finalizzato, la storia che si cela dietro di esso e le ragioni per cui è stato modificato sono estremamente intriganti. Risulta interessante esaminare le somiglianze e le differenze tra il piano per dodici film di Lucas e la versione finale della saga di Star Wars, così come comprendere come più concetti sviluppati in passato dal cineasta potrebbero apparire in futuri progetti. Star Wars ha una lunga storia di cambiamenti significativi e trame non utilizzate, e tutto è iniziato con il primo progetto di Lucas per dodici film.

L'Episodio I sarebbe stato un "Preludio" e gli Episodi II-IV avrebbero costituito una "trilogia delle Guerre dei Cloni", simile a quella che sarebbe diventata alla fine la trilogia prequel. L'Episodio V era indicato come un "Epilogo/Prologo", che avrebbe concluso le trame della prima trilogia e fatto da transizione verso la successiva. In questo punto veniva posizionata la trilogia originale, chiamata "trilogia di Star Wars" ed era l'unico segmento di cui Lucas aveva scritto una descrizione dettagliata. Gli Episodi IX-XI sarebbero stati probabilmente la successiva trilogia, mentre l'Episodio XII avrebbe svolto la funzione di conclusione.

Cannes 2008: George Lucas e Steven Spielberg sul red carpet per Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo

Diversi fattori hanno contribuito alla cancellazione del piano per dodici film di Lucas, a partire da un suo stesso cambiamento di direzione durante la fase iniziale dello sviluppo. Parlando della storia dei prequel, George Lucas ha affermato che sarebbe stato "impossibile realizzarli, ma è bello sognare". Durante un'intervista del 1979, il regista ha dichiarato che inizialmente aveva immaginato Star Wars come sei storie "sotto forma di due trilogie", ma che aveva aggiunto un'altra trilogia per un totale di nove storie.