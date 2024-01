Star Wars Outlaws: il nuovo videogame Ubisoft uscirà nel 2024

Dopo la gaffe della Disney sulla data di uscita, Ubisoft ha confermato che Star Wars Outlaws, il gioco open world di Star Wars, uscirà nel corso del 2024. Disney Parks infatti aveva annunciato come finestra ufficiale di rilascio la fine dell'anno 2024 ma Ubisoft ha prontamente corretto la Disney fissando come data di uscita un generico 2024.

Inoltre un portavoce di Ubisoft ha dichiarato che il lancio del gioco potrebbe avvenire prima dell'ultimo trimestre dell'anno. Questo ovviamente dipenderà dalle tempistiche e dallo stato dei lavori.

Star Wars Outlaws

Il gioco è stato è stato presentato all'Xbox Games Showcase lo scorso 11 giugno 2023 e arriverà su su Xbox Series X|S. La descrizione ufficiale recita: "Scopri il primissimo gioco open world di Star Wars, ambientato fra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Esplora pianeti di ogni tipo in tutta la galassia, alcuni iconici e altri mai visti prima. Rischia tutto nei panni di Kay Vess, una giovane canaglia in cerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita, al fianco del suo compagno Nix. Combatti, ruba e gioca d'astuzia per fare carriera nel mondo del crimine ed entrare nell'elenco dei più temuti ricercati della galassia".