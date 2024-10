Star Wars, il marito di Daisy Ridley conosce la trama del nuovo film

Il marito di Daisy Ridley, Tom Bateman, conosce la trama del prossimo film di Star Wars. A rivelarlo è stata la stessa attrice, convolata a nozze con il collega nel gennaio 2023, è pronta a riprendere il ruolo di Rey Skywalker.

Bateman è al corrente di ciò che accadrà nel film ma non svelerà alcuno spoiler perché ha giurato alla moglie che non aprirà mai bocca sull'argomento davanti ai giornalisti e in pubblico, come ha assicurato Daisy Ridley.

Segreti coniugali

"Lui conosce la storia, ha giurato di mantenere il segreto. È anche interessante perché ci sono molte più sfumature di quanto si possa pensare" ha spiegato Ridley "Se descrivo qualcosa a qualcuno, la realtà effettiva di cosa sia potrebbe essere abbastanza diversa. Ma lui conosce la storia".

Daisy Ridley ha svelato di non essere una persona avvezza agli spoiler e non si aspettava che la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, le chiedesse di tornare per un altro film di Star Wars:"Onestamente ho pensato 'Oh mio Dio, davvero?'. Sono rimasta davvero sorpresa quando Kathleen me l'ha chiesto ma come potevo dire di no? Voglio dire, amo Rey come personaggio e amo i film. Amo il potenziale di ciò che verrà".

Nell'intervista, Daisy Ridley ha confessato di essersi sentita parecchio coinvolta nello sviluppo di Rey ed è stata felice di aver lavorato con J.J. Abrams per dar vita al personaggio:"Sono coinvolta ma è anche una cosa strana, l'idea di 'proprietà', perché attribuisco gran parte del lavoro a molte altre persone. J.J. l'ha creata e ovviamente io le do vita".

Infine, una riflessione sulla recitazione e sul fascino che traspare da quest'arte:"Recitare è così interessante, perché il modo in cui inizi la mattina determina come affronterai la giornata. Quindi, se hai persone straordinarie per trucco e acconciature, persone fantastiche per i costumi, allora sei pronto per iniziare la giornata. Penso che sia il risultato di tanti elementi diversi e mi sono sempre sentita come se condividessi il personaggio con molte persone in quel senso".