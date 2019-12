Star Wars mania: torna il Chewbacca Hot Chocolate su Deliveroo!

Per celebrare l'ultimo episodio della saga di Star Wars, Deliveroo lancia una speciale rivisitazione del Chewbacca Hot Chocolate, la bevanda prediletta da uno dei protagonisti più amati di Guerre Stellari ordinabile in esclusiva sulla sua piattaforma.

In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche del nono episodio di Star Wars - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Star: Wars - l'ascesa degli Skywalker - Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare comodamente a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti - celebra la saga cinematografica più famosa al mondo, con una speciale rivisitazione del Chewbacca Hot Chocolate, la bevanda prediletta dal celebre protagonista tanto amato dai fan di Guerre Stellari.

Peter Mayhew, Alec Guinness, Mark Hamill e Harrison Ford in Guerre Stellari

La speciale bevanda realizzata con cioccolato al latte, caramello fatto in casa, latte fresco, zucchero di canna bio e panna fresca, in vendita al prezzo di 4,50 euro, sarà ordinabile in esclusiva a Milano su Deliveroo da Cereal Lovers dai punti vendita di Via Cenisio 55 e di via Tito Livio 29, da lunedì 16 a domenica 22 dicembre. Un modo originale per celebrare l'ultimo capitolo di Guerre Stellari e sentirsi un po' come uno dei suoi mitici personaggi.