Star Wars, Kathleen Kennedy: "Far dirigere un film a una donna è una delle priorità della Lucasfilm"

Uno dei prossimi film della saga di Star Wars dovrebbe essere diretto da una donna, almeno secondo quanto dichiarato da Kathleen Kennedy che ha parlato dei futuri progetti della Lucasfilm.

In una recente intervista la produttrice ha accennato anche ad alcuni dei nomi che vorrebbe coinvolgere in un occasione di uno dei prossimi lungometraggi.

Bryce Dallas Howard ha recentemente fatto parte del team di registi di The Mandalorian, come accaduto con Deborah Chow che ora firmerà la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi. Kathleen Kennedy, parlando della possibilità di vedere una donna alla guida di un film della saga ha dichiarato a The Wrap: "Si tratta assolutamente di una priorità, è stato davvero eccitante vedere il talento che sta arrivando. E stiamo sviluppando la serie limitata dedicata a Obi-Wan Kenobi con Deborah Chow e sta semplicemente compiendo un lavoro fenomenale".

Tra i prossimi progetti della Lucasfilm ci saranno per ora un film diretto da Taika Waititi che ne scriverà la sceneggiatura insieme a Krysty Wilson-Cairns, e una serie al femminile sviluppata da Leslye Headland che è già stata autrice di Russian Doll.

Kathleen Kennedy ha poi svelato un nome che avrebbe voluto coinvolgere nella saga di Star Wars: "In realtà sono stata triste perché amo Nia DaCosta, che era appena stata annunciata alla guida di Captain Marvel ed è un'altra regista che stavo osservando e penso abbia un talento enorme. Certamente il tipo di televisione che ora sta venendo realizzato permette a molte persone di avere un'opportunità di dirigere di più ed essere maggiormente coinvolta negli show che hanno effetti speciali e una produzione di un certo tipo. Concede alle persone un'opportunità di passare poi a film imponenti tecnicamente ambiziosi ed è eccitante. Penso che possiamo sviluppare molti nuovi talenti e sia arrivato il momento di farlo".