Star Wars, Kathleen Kennedy punzecchia Solo? L'accusa dei fan

Una breve clip di un'intervista alla produttrice di Star Wars Kathleen Kennedy è stata interpretata molto male dai fan della saga fantascientifica creata da George Lucas. Poche frasi che non sono passate inosservate agli appassionati di Star Wars, che da ore stanno discutendo online sull'argomento, perché nelle sue dichiarazioni avrebbero riscontrato una frecciata a Solo: A Star Wars Story, e in particolare all'attore Alden Ehrenreich che interpreta il giovane Han.

"Spesso quando sei seduto in una stanza dicendo 'Dobbiamo trovare un altro Harrison Ford' non riesci a trovarlo, non esiste" ha dichiarato Kennedy nell'intervista. Un utente non ha perso tempo e ha condiviso su Twitter il video, specificando il proprio punto di vista: le parole sarebbero un affronto ad Alden Ehrenreich.

La discussione s'inserisce in un dibattito ancora più ampio che riguarda Indiana Jones e il quadrante del destino, con Harrison Ford ringiovanito in diverse sequenze del film. 'Non esiste un altro Harrison Ford' sembrano crederlo in primis gli addetti ai lavori, che preferiscono affidarsi alla tecnologia per ringiovanire l'attore originale, forse anche a causa del flop di Solo con protagonista proprio Alden Ehrenreich.

Harrison Ford ha interpretato Han Solo nella trilogia principale di Star Wars e nel primo film della trilogia sequel Il risveglio della Forza.