Star Wars: John Boyega tornerà nei panni di Finn?

A quanto pare John Boyega avrebbe fatto pace con Lucasfilm dopo le pesanti critiche negli ultimi anni e sarebbe in trattative per tornare nel prossimo film della saga.

Una delle sorprese emerse dalla Star Wars Celebration di quest'anno è stata, senza ombra di dubbio, il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey in un nuovo film della saga ambientato 15 anni dopo il tanto criticato Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker. Un annuncio che ha spiazzato il pubblico, considerando come la nuova trilogia sequel abbia diviso in due il fandom di Star Wars. Ma a quanto pare Rey non sarebbe l'unico personaggio del passato che farà ritorno. Secondo l'insider John Rocha, John Boyega avrebbe seppellito l'ascia di guerra con Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, e sarebbe in trattative per tornare nei panni di Finn, lo Stormtrooper poi ribellatosi all'Impero e diventato guerriero della Resistenza.

Da quando la trilogia sequel di Star Wars si è conclusa con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega non ha mai perso l'occasione di sottolineare quanto la sua esperienza nella galassia lontana lontana non sia stata entusiasmante ed impeccabile come la maggior parte delle persone potrebbe immaginare.

"Quello che direi alla Disney è di non tirare fuori un personaggio nero, commercializzarlo in modo che sembri molto più importante nel franchise di quanto non sia in realtà e poi metterlo da parte. Non è una cosa bella. Lo dico chiaramente" aveva dichiarato in passato Boyega in merito al suo personaggio.

Il nuovo film con Rey, di cui non si conosce ancora il titolo ufficiale, sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) e la sceneggiatura sarà curata da Steven Knight (Peaky Blinders). Le riprese dovrebbero partire nella primavera del 2024.