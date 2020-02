Star Wars: J.D. Dillard e Matt Owens stanno sviluppando un nuovo film

J.D. Dillard e Matt Owens sono al lavoro sullo sviluppo di un nuovo film di Star Wars per conto della Lucasfilm.

Star Wars potrebbe avere in futuro un film che sta venendo sviluppato da J.D. Dillard e Matt Owens, come riporta il sito di Variety. Il regista del thriller sci-fi Sleight e lo sceneggiatore di Luke Cage e Agents of S.H.I.E.L.d. stanno lavorando al nuovo tassello dell'universo della saga stellare.

La Lucasfilm non avrebbe, almeno per ora, deciso se il progetto sarà destinato al grande schermo o alla piattaforma di streaming Disney+.

Attualmente lo studio non ha inoltre aggiunto ulteriori dettagli riguardanti il lavoro compiuto da J.D. Dillard, a cui potrebbe essere affidata anche la regia, e Matt Owens.

Nel futuro di Star Wars dovrebbero inoltre esserci il lungometraggio proposto da Kevin Feige e quello a cui sta lavorando da tempo Rian Johnson.

Bob Iger, poche settimane fa, aveva invece dichiarato che il futuro della saga era prevalentemente orientato verso i progetti televisivi, mettendo in pausa quelli cinematografici.

Il prossimo film di Star Wars, attualmente, ha una data prevista per l'uscita nelle sale fissata per il 16 dicembre 2022, e le successive date programmate sono fissate per il dicembre 2024 e 2026.

Owens, attualmente, è al lavoro sull'adattamento live-action di One Piece per Netflix, mentre Dillard ha diretto l'horror Sweetheart, con star Kiersey Clemons.