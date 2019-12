Star Wars: l'interprete di Jar Jar Binks conduttore di un game show per Disney+

Star Wars riporterà sugli schermi l'interprete di Jar Jar Binks, l'attore Ahmed Best, che sarà il conduttore di un nuovo game show che verrà realizzato per la piattaforma di streaming Disney+, che debutterà sul mercato italiano nel mese di marzo.

Il progetto si intitola Star Wars: Jedi Temple Challenge ed è realizzato pensando a un pubblico di ragazzini. Lo show debutterà nel 2020 e mostrerà Ahmed Best alla guida del primo progetto live-action in formato gioco televisivo ispirato all'universo di Guerre Stellari.

I giovani concorrenti saranno messi alla prova per verificare le loro abilità legate ai principi Jedi di forza, conoscenza e coraggio mentre affrontano ostacoli elettrizzanti e divertenti. Le varie sfide verificheranno il legame con la Forza in tre diverse location: un pianeta caratterizzato dalla presenza di molte foreste, l'interno di un veicolo spaziale usato dai Jedi e le stanze che compongono un tempio Jedi.

Il comunicato della Disney spiega poi i motivi della scelta dell'interprete di Jar Jar Binks nella trilogia prequel: "Le capacità uniche di Best come attore, ballerino, esperto di arti marziali, musicista STOMP e fan di Star Wars lo rendono la scelta perfetta per essere il conduttore e mentore dello show. Best sarà affiancato da un esilarante droide dall'aspetto umano, doppiato da Mary Holland. Star War: Jedi Temple Challenge unisce il meglio dello spirito competitivo di Star Wars".

Il format, totalmente nuovo per il franchise, sarà prodotto da Lucasfilm, Dean House, David Chamberlin e Mike Antinoro.