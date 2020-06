Star Wars, il giocattolo da collezione più raro della saga è in vendita: ecco qual è

E se vi dicessimo che uno degli oggetti da collezione più rari di tutta la saga di Star Wars è stato ora messo in vendita all'asta su eBay? Siete curiosi di sapere qual è, non è vero? Anche noi. Scopriamolo insieme.

Si tratta, come vedete anche nelle immagini, di una particolare action figure del celebre cacciatore di taglie che vedremo nuovamente in The Mandalorian, Boba Fett - la "Prototype Rocket Firing Boba Fett" -, attualmente disponibile su eBay al prezzo di 225.000 dollari.

"Eccolo qui. Uno dei sacri Graal di quel che si può definire Vintage Star Wars dalle straordinarie origini" si legge nell'annuncio sul sito "Ho potuto inserire solo 12 foto, quindi se siete davvero interessati, ne ho ancora da condividere. Ho anche incluso un video di YouTube in cui si parla di questo esemplare. L'oggetto è attualmente a Dubai e sarà spedito dopo essere stato assicurato o aver concordato un modo per potersi incontrare di persona".

Dall'aspetto probabilmente non si direbbe, ma questo è tra i più bramati gadget dei fan della saga, principalmente per la sua storia. Si narra infatti che nel 1979 - l'anno in cui sarebbe dovuto uscire quest'oggetto appartenente alla linea Kenner Action Figures - fu invece deciso di non distribuire il giocattolo per paura che qualche bambino potesse rischiare il soffocamento a causa del piccolo razzo rosso di cui è provvisto.

Per questo, solo un numero limitato di action figure (un'ottantina circa) vennero effettivamente realizzate prima che ne venisse interrotta la produzione, e queste non furono mai messe in commercio.

Non solo, ma in questo caso ci sarebbe anche un'ulteriore vicenda dietro, che spiegherebbe come il proprietario originale ne sia venuto in possesso.

Lo scorso anno ne fu venduta una - a quanto pare tra le versioni più rare, essendo tra quelle realizzate proprio nella fase finale della produzione - al prezzo di 185.850 dollari, battendo il record di quella precedente, 112.926 dollari.

Se l'action figure attualmente in vendita dovesse essere acquistata al prezzo indicato, però, si segnerebbe un nuovo record.

In questo video risalente allo scorso anno - riferito all'action figure venduta poi per 185mila e passa dollari - riportato dal sito SlashGear, potete vedere ancora meglio la tipologia del giocattolo, e ascoltarne la storia.