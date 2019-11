Star Wars: in Giappone è andata in scena una versione kabuki della saga!

Una versione kabuki di Star Wars è andata in scena ieri a Tokio grazie a Ichikawa Ebizo XI, uno degli attori più noti di questa storica arte giapponese che si caratterizza da un allestimento colorato e allo stesso tempo elaborato in cui i protagonisti si muovono attraverso movimenti di danza e pantomime. Una esperienza estremamente particolare che, rispetto alla tradizione occidentale, privilegia la recitazione gestuale, più che quella verbale.

Lo spettacolo, intitolato Star Wars Kabuki-Rennosuke, vuole essere un omaggio alla saga creata da George Lucas ed è stato realizzato a pochi giorni dall'arrivo nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. La trama segue le vicende dell'epopea nata nel 1977 fondendole però con le rivalità tra clan feudali tipiche dell'epoca dei samurai e degli shogun, i signori della guerra nipponici. Suddiviso in tre atti, l'adattamento è stato curato da Ichikawa Ebizo XI che ha vestito i panni sia di Kylo Ren sia di Luke Skywalker riuscendo anche a realizzare una incredibile scena di duello tra due, interpretando alternativamente entrambi i ruoli. Suo figlio Kangen Horikoshi ha invece interpretato Ren nella sua infanzia, esprimendo il dramma e l'angoscia del suo rapporto con Luke.

La performance si è svolta in una località segreta ed era possibile accedervi solo dopo aver partecipato ad una estrazione online. Cinquanta sono stati i fortunati che hanno potuto godersi l'evento dal vivo; per tutti gli altri invece era disponibile una diretta live su un canale Youtube che potete vedere ora nel video all'inizio di questo articolo. Prima dello show, Ebizo ha parlato con i giornalisti, spiegando cosa lo ha spinto a cimentarsi in questo progetto: "Mi piace Star Wars perché come nel Kabuki, anche qui il Bene riesce a vincere il Male. Sono molto felice di essere riuscito a coronare questo mio sogno".