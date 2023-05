Star Wars: George Lucas voleva resuscitare due celebri personaggi per lo scontro tra Skywalker e Darth Vader

Secondo quanto rivelato da Gizmodo, George Lucas aveva intenzione di riportare in vita due celebri personaggi per la battaglia tra Luke Skywalker e Darth Vader.

Il 2023 segna il 40º anniversario de Il Ritorno dello Jedi, e dopo la divisiva trilogia sequel è bello vedere i fan di Star Wars riunirsi per celebrare una delle pellicole più famose della storia del cinema. Tuttavia, esiste un universo alternativo da qualche parte in cui George Lucas ha scritto una fine molto diversa da quella della serie originale di film, una fine che avrebbe sicuramente diviso i fan.

Abbiamo già parlato della versione che vedeva Luke Skywalker passare al Lato Oscuro, ma non era l'unico finale alternativo preso in considerazione dal leggendario creatore di Star Wars. Secondo Gizmodo, Lucas per un periodo ha esplorato l'idea di riportare in vita sia Obi-Wan Kenobi che Yoda affinché si unissero a Luke durante la sua battaglia con Darth Vader.

George Lucas con la sua creatura Dart Vader

Mentre alcuni fan avrebbero accolto positivamente il loro ritorno, altri avrebbero sicuramente odiato questa versione in quanto avrebbe sostanzialmente diminuito la rilevanza delle loro morti, togliendo anche il focus dal percorso di Luke.

Questa versione ha fatto parte delle prime stesure della sceneggiatura ed in seguito è stata eliminata a causa dei dubbi che aveva suscitato nel celebre regista. Obi-Wan ha già avuto un ruolo fondamentale nel franchise e con tutta probabilità farlo risorgere dalla morte insieme a Yoda avrebbe cambiato praticamente tutto ciò che sappiamo a proposito della saga.