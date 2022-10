Star Wars, Disney avrebbe consigliato a LucasFilm di smettere di annunciare progetti

Disney dice stop agli annunci a tema Star Wars? Secondo degli ultimi report, la Casa di Topolino avrebbe consigliato a LucasFilm di non essere così zelante nel rivelare al pubblico progetti ed eventuali collaboratori legati all'universo ideato da George Lucas.

A poche ore da un nuovo annuncio relativo al mondo di Star Wars, che vedrebbe Damon Lindelof e Sharmin Obayd-Chinoi al lavoro su un nuovo film, arriva anche un curioso report dall'ex-editor dell'Hollywood Reporter Matthew Belloni, come segnala anche GamesRadar, nel quale la multinazionale avrebbe dato un prezioso consiglio alla compagnia guidata da Kathleen Kennedy.

Star Wars: Damon Lindelof e Lucasfilm annunciano la regista del loro film segreto

Disney avrebbe infatti suggerito di andarci piano con gli annunci dei vari progetti in cantiere e dei "creative partner" coinvolti nella loro realizzazione, perché come spesso accaduto anche in passato, potrebbero poi non andare in porto, e dare dunque vita a polemiche.

Un consiglio assennato, se si pensa ad esempio alla ormai ex-trilogia di David Benioff e D.B. Weiss, oppure a quella di Rian Johnson - che tuttavia potrebbe ancora accadere, in un (forse) lontano futuro -.

Certo è che al momento l'universo di Star Wars ha trovato svariati modi per mostrarsi al pubblico in tante, differenti sfaccettature, dalle serie live-action come Andor o The Mandalorian a quelle animate come Star Wars: Visions, e sicuramente continuerà ad espandersi sempre di più, con nuovi ed entusiasmanti progetti dedicati. Sarà solo una questione di capire quando ne verremo effettivamente messi al corrente.