Star Wars Day: ecco i nuovi volumi speciali di Panini Comics

Per celebrare al meglio lo Star Wars Day cioè May the 4th (la cui pronuncia richiama May the Force be with you, frase cult della saga), Panini Comics propone tre nuovi titoli: l'antologia Star Wars-Verse: Darth Vader che omaggia uno dei cattivi più celebri di sempre, la storia Star Wars: Jedi - Battle Scars e Star Wars: Visions, prequel del corto animato Il duello della serie omonima.

Il 4 maggio è un giorno molto importante per i fan della saga più amata al mondo: è lo Star Wars Day! Nato dal genio creativo di George Lucas, Star Wars debutta al cinema nel 1977, aprendo le porte ad un universo tutto nuovo ricco di effetti speciali e personaggi iconici. Negli anni, Guerre Stellari ha continuato ad appassionare ed intrattenere migliaia di fan su grande e piccolo schermo, fumetti e romanzi.

I festeggiamenti prendono il via con l'antologia Star Wars-Verse: Darth Vader, raccolta di cinque racconti selezionati per celebrare uno dei personaggi più cattivi e popolari della storia del cinema, nonché una vera e propria icona pop conosciuta in tutto il mondo: Darth Vader. Questo volume si profila come ideale per approfondire la versione a fumetti del personaggio, perfetto sia per chi conosce Darth Vader solo attraverso i film della saga di Guerre Stellari, sia per chi desidera rivivere alcune delle sue migliori avventure!

Il viaggio nella galassia "lontana lontana" prosegue con il romanzo Star Wars: Jedi - Battle Scars, un'incredibile avventura ambientata fra i videogiochi Fallen Order e il nuovissimo Jedi: Survivor, pubblicata proprio in contemporanea all'uscita del videogame. Dopo aver sconfitto cacciatori di taglie e Inquisitori, Cal Kestis e l'equipaggio della Stinger Mantis riescono a sopravvivere anche a Darth Vader. Un momento di apparente quiete viene scosso da un Assaltatore Imperiale rinnegato che dice di conoscere uno strumento che potrebbe essere inestimabile per la loro lotta contro l'Impero. Il problema? Per riuscire a metterci le mani, Cal dovrà affrontare l'Inquisitore, conosciuto come il Quinto Fratello...

Scritto dall'autore Takashi Okazaki (Afro Samurai), l'albo Star Wars: Visions funge da prequel alll'episodio Il duello di Star Wars: Visions (antologia di corti animati che celebra Star Wars attraverso lo sguardo dei più grandi creatori di anime). Okazaki, autore dell'acclamato episodio, torna alle atmosfere del Giappone feudale per una storia con protagonista il Ronin che, presentata in un'edizione di pregio, si candida a diventare l'oggetto del desiderio di ogni appassionato di Star Wars e manga.