Star Wars Day: la Casa Bianca celebra con la foto in IA di Donald Trump con una spada laser

La Casa Bianca ha attaccato la "sinistra radicale" in un post sui social media domenica, mostrando un'immagine generata dall'intelligenza artificiale del presidente Donald Trump che brandisce una spada laser per celebrare il 4 maggio, in cui da molti anni si festeggia lo Star Wars Day.

Il 4 maggio è da tempo considerato un giorno per celebrare l'iconico franchise cinematografico, in quanto i fan postano sui social media "May the Fourth be with you", una derivazione della memorabile citazione di Star Wars "May the Force be with you".

Domenica, la Casa Bianca ha colto l'occasione per celebrare la giornata popolare con un post su X, prendendo anche di mira i maggiori critici dell'amministrazione Trump.

Trump ritratto come Jedi ma con una spada laser rossa

"Buon 4 maggio a tutti, compresi i pazzi della sinistra radicale che stanno lottando così duramente per riportare nella nostra galassia i Signori dei Sith, gli assassini, i signori della droga, i prigionieri pericolosi e i ben noti membri delle bande MS-13. Non siete la Ribellione, siete l'Impero", ha scritto la Casa Bianca. "May the Fourth be with you".

Il post includeva un'immagine generata dall'intelligenza artificiale di Trump, che non solo indossava una tunica Jedi e un set di braccia strappate, ma impugnava anche una spada laser rossa. Dietro di lui c'erano due aquile calve e due bandiere americane.

Il post ha ricevuto reazioni contrastanti. Un utente ha chiesto a Grok, la funzione IA di X, il significato di una spada laser rossa in Star Wars. Chi segue il franchise fantascientifico ricorderà che Darth Vader, Kylo Ren e altri personaggi associati al lato oscuro o ai poteri Sith utilizzano una spada laser rossa.