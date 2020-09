Star Wars, Daisy Ridley: "Mi dissero di essere parente di Obi-Wan Kenobi"

In un'intervista rilasciata a Josh Gad, l'attrice Daisy Ridley, che nella trilogia sequel di Star Wars ha interpretato la protagonista Rey, ha spiegato che durante la produzione dei tre film si era pensato anche di farla diventare parente di Obi-Wan Kenobi.

Negli ultimi tempi non hanno fatto altro che aumentare le critiche rivolte alla trilogia sequel di Star Wars. L'ultimo dei tre episodi, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, è arrivato al cinema lo scorso dicembre e non ha fatto altro che confermare il parere negativo che numerosi fan della saga avevano già più volte manifestato sui social. Un aspetto che probabilmente ha influito sul parere del pubblico è l'incertezza emersa riguardo la story-line generale e, ancora più nello specifico, quella relativa ad ogni singolo personaggio. Anche la reale identità di Rey ha spesso fatto storcere il naso agli appassionati della saga stellare, portando il personaggio principale a divenire oggetto di numerose polemiche.

Star Wars - Il risveglio della Forza: Daisy Ridley nel trailer giapponese

Ebbene, nelle scorse ore anche Daisy Ridley, interprete di Rey, ha parlato della propria identità nella galassia lontana lontana. Come riportato da Collider, in un'intervista rilasciata a Josh Gad l'attrice ha rivelato che ad un certo punto Rey avrebbe dovuto essere una Kenobi. "All'inizio, si parlava di una connessione con Obi-Wan. C'erano versioni diverse, e poi è successo che lei non era "nessuno" ha rivelato Ridley che ha successivamente aggiunto: "Poi è arrivato l'episodio IX e J.J. Abrams mi ha parlato del film ed era tipo 'Oh sì, nonno Palpatine' ed io ho detto 'Fantastico!'. Poi, due settimane dopo, lui ha detto 'No, non ne siamo più sicuri'. Quindi, la storia ha continuato a cambiare. Praticamente stavo girando e non ero sicura di quale sarebbe stata la mia identità".

Insomma, le parole di Daisy Ridley non fanno altro che confermare l'incertezza percepita dal pubblico riguardo la produzione di Star Wars. Tutto ciò ha quindi contribuito all'insuccesso della trilogia sequel che, anche per via della pandemia globale che ha calamitato l'attenzione generale negli ultimi mesi, è caduta nel dimenticatoio.

Per quanto riguarda Obi-Wan Kenobi, ricordiamo che prossimamente arriverà su Disney+ la serie tv incentrata sul personaggio approfondito soprattutto nella trilogia prequel di Star Wars. Le riprese dovrebbero iniziare a breve e coinvolgeranno il protagonista Ewan McGregor che tornerà ad interpretare il Maestro e amico di Anakin Skywalker, diventato poi il mentore di Luke Skywalker nella trilogia originale della saga cinematografica (in quel caso era interpretato da Alec Guinness).