Star Wars Challenge: le scelte difficili che mettono a dura prova i social

Siete pronti per la Star Wars Challenge? Quella che vi segnaliamo oggi è una simpatica sfida a tema Star Wars per tutti gli appassionati del mondo creato da George Lucas, e che vi metterà di fronte ad alcune scelte piuttosto difficili (Una Nuova Speranza o L'Impero Colpisce Ancora? Luke o Han? E i droidi?)

La Star Wars Challenge in questione (ce ne sono diverse su internet, se vi può interessare farne altre) è quella ricondivisa anche da alcuni addetti ai lavori di Lucasfilm, come il Creative Art Manager Phil Szostak - che aggiunge un tocco di colore al tutto con delle risposte sotto forma di concept art, ove possibile - e l'artista Matt Ferguson, che retwitta direttamente le sue scelte. E chissà che non si aggiungano in seguito anche delle star o addirittura gli stessi protagonisti del franchise.

Ok I’ll do this #starwars challenge...



1- Original trilogy

2- R2-D2 & C-3PO

3- Luke

4- Obi Wan

5- Rey

6- Han, Chewie, Falcon

7- Han & Chewie

8- R2

9- Kit Fisto

10- green

11- light side

12- n/a

13- n/a

14- X-Wing

15- K-2SO

16- Carrie Fisher pic.twitter.com/LoJcBB39Cz — Matt Ferguson (@Cakes_Comics) May 7, 2020

The #StarWars Challenge, in concept art form, where applicable pic.twitter.com/SeFF3oLNAg — Phil Szostak (@PhilSzostak) May 7, 2020

Come potete vedere, si spazia da personaggi e film preferiti al colore della spada laser, passando per degli ipotetici Maestri Jedi, e concludendo con una domanda sul proprio attore preferito di tutte le saghe.

E mentre alcuni avranno già le idee chiare al riguardo, altri potrebbero essere indecisi su alcuni punti... E altri ancora essere completamente in disaccordo sulle scelte dei propri amici (immaginatevi le discussioni che ne verranno fuori).

E voi, cosa scegliereste? Che aspetto avrebbe la vostra Star Wars Challenge?