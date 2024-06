Star Wars: Bounty Hunter, il trailer del videogioco dedicato al cacciatore di taglie Jango Fett

Ad agosto arriverà nei negozi la versione rimasterizzata del popolare videogioco Star Wars: Bounty Hunter, di cui è stato condiviso il trailer.

Aspyr ha infatti condiviso un video che regala alcune sequenze in grado di anticipare i miglioramenti compiuti dal punto di vista visivo e nell'esperienza degli utenti.

La nuova versione di Star Wars: Bounty Hunter

Il gioco - che sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC - è stato migliorato dal punto di vista delle texture degli ambienti, degli effetti delle luci, e con nuovi strumenti che potranno aiutare i giocatori a spostarsi attraverso gli spazi più scuri.

Star Wars: Bounty Hunter avrà inoltre un'opzione che permette di sbloccare, dopo aver completato la campagna per la prima volta, la skin di Boba Fett.

Il gioco aveva debuttato nel 2002 ed è stato ideato come espansione dell'universo Star Wars Legends e ha come protagonista Jango Fett, assunto per sconfiggere il Jedi oscuro Komari Vosa.

Gli eventi sono ambientati prima di quanto mostrato nel film Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni, permettendo ai giocatori di affrontare nemici ed essere coinvolti in battaglie acrobatiche spettacolari.

Per potersi muovere nel mondo del crimine della galassia il giocatore avrà a disposizione numerose armi come doppi blaster, lanciafiamme, fruste e la rabbia mandaloriana.

Andor 2: finalmente confermato il ritorno di questo iconico personaggio di Star Wars

Il nuovo gioco della saga

A fine agosto sarà in vendita anche il videogioco Star Wars Outlaws, la cui storia è ambientata tra gli eventi del film L'impero colpisce ancora e il capitolo successivo, Il ritorno dello Jedi. I giocatori potranno esplorare vari pianeti in varie parti della galassia, alcuni totalmente nuovi, vivendo un'avventura con il ruolo della criminale Kay Vess, impegnata nel tentativo di ottenere la libertà e un nuovo inizio insieme al suo compagno di viaggi e avventure, Nix.