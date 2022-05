Star Wars a tinte horror in questi inquietantissimi concept art (FOTO)

Se vi siete mai chiesti come sarebbe Star Wars in chiave horror, beh, c'è chi lo ha immaginato per voi... Guardate questi inquietantissimi concept art.

Lo Star Wars Day è giunto al termine, ma oggi non solo abbiamo il #RevengeOfThe5th, ma ci portiamo ancora dietro qualche strascico da ieri... Come questi concept art in chiave horror realizzati mediante l'utilizzo di un'intelligenza artificiale.

Così i vari Luke Skywalker, Han Solo, la Principessa Leia Leia, Chewbacca e persino Yoda vengono quindi re-immaginati dall'artista Rob Sheridan, come riporta anche Bloody Disgusting, e riproposti in veste del tutto nuova e decisamente più macabra.

"In occasione dello #StarWarsDay utilizzerò l'intelligenza artificiale or re-immaginare il mondo di Star Wars in chiae horror. Unitevi a me per un inquietante viaggio in un'empia galassia lontana lontana... #MayThe4thBeWithYou e possa il Signore avere misericordia di voi" leggiamo nella caption di uno dei tweet di Sheridan.

E voi come avete festeggiato lo Star Wars Day? Magari con una bella maratona di serie tv e film a tema su Disney+? E dire che tra poco arriverà anche la serie tv su Obi-Wan Kenobi (di cui proprio ieri è stato diffuso un nuovo trailer). Quanto hype avete?