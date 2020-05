Star Trek, Simon Pegg: "I film della saga non avranno mai il successo dei film Marvel"

Star Trek, secondo Simon Pegg, non otterrà mai lo stesso successo dei film Marvel, nonostante nel 2009 abbia incassato negli Stati Uniti circa 257 milioni di dollari e altri 127 siano arrivati dai mercati internazionali.

Le cifre raggiunte dai capitoli della saga stellare sono comunque molto lontane da quelle dei cinecomic.

Simon Pegg ha quindi spiegato il motivo per cui non darà, almeno per ora, relizzato Star Trek 4 dichiarando: "L'appeal di Star Trek è un po' più di nicchia rispetto ai film come quelli della Marvel che incassano molti soldi e attirano questo pubblico così vasto".

L'attore ha aggiunto: "Penso che Star Trek sia semplicemente un po' più di nicchia e non raggiungerà quelle cifre. Quindi l'approccio ovvio sarebbe non cercare uno spettacolo così imponente, realizzare qualcosa di più limitato sulla scia della serie originale. Sarebbe una cosa brillante e sono certo che probabilmente se ne è parlato. Si dovrebbe specializzare un po' di più".

Non è la prima volta che Pegg compie un paragone con i cinecomic e in passato aveva dichiarato: "Devi incassare tre volte il budget per fare profitto e non credo che andremo avanti. Non hanno approfittato del 50° anniversario. Abbiamo perso l'attimo. Credo che la perdita di Anton Yelchin sia stara un duro colpo per la nostra famiglia, e questo potrebbe aver condizionato anche la voglia di fare un altro film".