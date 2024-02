Star Trek: Discovery, rivelata la data di uscita della quinta e ultima stagione

È stata annunciata la data della première della quinta stagione di Star Trek: Discovery. Lo show debutterà su Paramount+ il 4 aprile, i primi due episodi saranno subito disponibili in streaming, mentre i successivi debutteranno ogni giovedì della settimana.

Star Trek: Discovery, la stagione 5 della serie sarà l'ultima

Star Trek: Discovery 5

La quinta stagione "vede il Capitano Burnham e l'equipaggio della U.S.S. Discovery scoprire un mistero che li manderà in un'epica avventura attraverso la galassia per trovare un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma ci sono anche altri a caccia... nemici pericolosi che vogliono disperatamente reclamare il premio per sé e non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo".

La stagione finale di Discovery è stata descritta come "pura avventura" dall'inizio alla fine. I primi due sneak peek condivisi online hanno fatto presagire alcuni intensi momenti di azione, ma l'attore Elias Toufexis, che interpreta L'ak, uno dei due principali antagonisti della prossima stagione, ha anche promesso che ci saranno ancora "tutte le cose di Star Trek".

Star Trek: Section 31, Michelle Yeoh protagonista del film spin-off di Discovery

Star Trek: Discovery

Star Trek: Discovery ha debuttato nel 2017 e vede come protagonista Sonequa Martin-Green nel ruolo di Michael Burnham, una scienziata della USS Discovery che alla fine viene promossa a capitano.

Nel complesso, la serie ha ricevuto recensioni generalmente positive, con un punteggio medio dell'85% su Rotten Tomatoes. Le prime due stagioni hanno avuto una media di 80 punti su Rotten Tomatoes; tuttavia, la terza e la quarta stagione hanno ottenuto punteggi di gradimento superiori a 90. La quarta stagione si attesta all'88%.

Anche se Star Trek: Discovery sta per concludersi, il franchise ha ancora molti progetti in cantiere. La seconda stagione della serie animata Star Trek: Prodigy, cancellata da Paramount+ e ripresa da Netflix, tornerà nel corso dell'anno. Nel frattempo, su Paramount+, ci sono la quinta stagione di Star Trek: Lower Decks e la terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

C'è anche un nuovo film in programma, Star Trek: Section 31, in cui Michelle Yeoh riprenderà il ruolo dell'Imperatrice Philippa Georgiou.